Palmes des Jeunes actionnaires 2021 : qui sera le lauréat cette année ?

La cérémonie des Palmes d'Or des Jeunes Actionnaires 2021 se déroulera mardi 29 juin en version digitale rediffusée en direct sur le site de Boursorama et sur Boursolive, salon digital de l'actionnaire individuel lancé par Boursorama et qui se déroule jusqu'à mercredi. Cette 6e édition apporte son lotde nouveautés. L'année dernière, c'est L'Oréal qui avait remporté le trophée.

Petit retour en arrière. C'est en 2016 que l'Edhec Business School et la F2iC ont lancé les Palmes d'or des Jeunes actionnaires. Celles-ci sont le seul prix à être décerné par un jury d'étudiants qui récompense les sociétés les plus séduisantes aux yeux des jeunes et des futurs actionnaires.

Ce sont pas moins de six catégories qui sont mises à l'honneur par l'événement :

Palme de la Communication : elle récompense l'entreprise dont les outils de communication ont été jugés les plus pertinents.

Palme de la Pédagogie : elle récompense le groupe ayant fait le plus d'efforts d'information envers leurs actionnaires.

Palme de la Performance : elle récompense l'entreprise dont l'action a été la plus performante sur 10 ans.

Palme « Coup de cœur étudiant » : elle récompense la valeur favorite des étudiants de plusieurs écoles selon des critères de sensibilité personnelle des étudiants et des critères éthiques.

Palme d'Or : elle récompense l'entreprise qui a su performer au mieux sur l'ensemble des critères définis.

Palme Verte : elle récompense l'entreprise dont la stratégie s'inscrit dans une mesure de développement durable notamment à travers son empreinte carbone.

La Palme verte est une vraie nouveauté de cette édition. Ce prix spécial ESG sera attribué sur des critères quantitatifs tels que l'émission de carbone et sera décerné dans le cadre des Investors Awards organisés par Boursorama le 12 octobre 2021 à la Fondation Louis Vuitton.

Conscients de l'impact croissante des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de l'attente des actionnaires et des citoyens dans le domaine de la transition écologique, les organisateurs ont d'ailleurs défini une table ronde en rapport avec ces considérations.

Son thème ? «L'ESG nécessite-t-il d'avoir des actionnaires actifs ?» . cette table ronde durera une heure avec la participation d'Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, de Delphine d'Amarzit, présidente d'Euronext Paris, d'Eric Pinon, président de l'Association française de la gestion financière, d'Olivier Fortesa, Associé gérant d'Amber Capital et de Daniel Haguet, professeur de finance à l'Edhec Business School.

Une méthodologie éprouvée

Pour sélectionner les candidats, le jury d'étudiants de l'Edhec a étudié les sociétés du CAC40 et du Next20 à partir d'une analyse faite en deux phases. D'abord, une présélection de 15 sociétés sur des critères quantitatifs (la croissance de l'action sur différentes périodes, la volatilité du titre, ainsi que la croissance et le rendement moyen des dividendes).

Ensuite, la deuxième phase d'évaluation est faite, sur l'échantillon retenu, par une analyse approfondie des critères qualitatifs, en se penchant sur le contenu et l'étendue des efforts faits pour les actionnaires (l'existence des pages dédiées aux actionnaires sur le site web de la société ou des réseaux sociaux, applications mobiles actionnaires, publications dédiées...). Cette délibération mène au choix des lauréats par le jury composé d'étudiants du programme Grande Ecole et du programme post-bac BBA de l'EDHEC Business School supervisés par Daniel Haguet, professeur de Finance, et Aldo Sicurani, Délégué général de la F2iC.

Le palmarès 2021 sera établi à partir des 15 sociétés présélectionnées suivantes : Hermès, Ubisoft, Air Liquide, LVMH, Pernod Ricard, Vivendi, Scor, L'Oréal, Sanofi, Bureau Veritas, Legrand, Suez, Schneider Electric, Michelin, Teleperformance.