Palmer Square Capital réduit de 10 % la valeur de son fonds de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport financier) par Matt Tracy

Palmer Square Capital Management PSBD.N a réduit de 10 % la valeur liquidative par action de son fonds de crédit privé au premier trimestre, a-t-il annoncé mercredi.

Les investisseurs ont examiné de plus près les portefeuilles des fonds de crédit privés, alors que les progrès de l'intelligence artificielle menacent les modèles économiques des entreprises du secteur des logiciels.

Les prêts aux entreprises de logiciels représentent environ 10 % des investissements de Palmer Square à leur juste valeur au 31 mars, selon son rapport trimestriel.

Le fonds comptait 283 investissements dans 214 sociétés de portefeuille, pour une juste valeur totale d'environ 1,2 milliard de dollars à la fin du mois de mars, a-t-il ajouté.

Il a enregistré 431.000 dollars de revenus d'intérêts récurrents provenant de structures de paiement en nature (PIK), dans lesquelles l'emprunteur choisit d'ajouter les intérêts au principal plutôt que de payer en espèces. Les PIK représentent 1,64 % du revenu total d'investissement du fonds, a-t-il indiqué.