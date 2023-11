Palatine AM sort un fonds à échéance 2026

Palatine Asset Management a dévoilé un deuxième fonds obligataire à échéance 2026, Palatine Ambition Rendement 2026. La stratégie investit principalement sur des obligations investment grade libellées en euros et peut investir jusqu’à 50% de ses encours nets en dette high yield de notation minimale B- selon la notation de S&P. Le fonds intègre aussi des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. A échéance, il vise un rendement cible compris entre 4,39% et 4,59% net annualisé.

L'Agefi