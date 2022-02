Palatine AM convertit le fonds Uni-Hoche à la thématique emploi

(NEWSManagers.com) - Palatine Asset Management a annoncé ce 15 février avoir modifié la stratégie et le nom du fonds Uni-Hoche. Renommé Palatine France Emploi Durable, ce véhicule de près de 340 millions d'encours va investir quasi-exclusivement en actions françaises, avec pour thématique l'emploi dans l'Hexagone.

"Nous avons transformé ce fonds, après avoir interrogé nos grands clients institutionnels et avoir réfléchit avec la société Humpact, car nous pensons que la dimension sociale est une thématique qui va prendre de plus en plus d’importance, avec celle de la transition énergétique", a expliqué le directeur général de Palatine AM, Michel Escalera, lors d'une conférence de presse. Celui-ci fixe un objectif de collecte pour ce véhicule comprise entre 300 et 500 millions d'euros d'ici 2025.

Précédemment géré par Yves Dujardin et Mary-Sol Michel, le fonds est désormais piloté par Bruno Vacossin. La stratégie de gestion se veut qualité-croissance, avec un univers d'investissement construit en appliquant trois filtres successifs aux titres composant le SBF 120. Un premier filtre ESG est réalisé avec l'aide des notations de Vigeo Eiris, un deuxième sur des critères sociaux, avec un score calculé par Humpact, et un dernier qui correspond à une analyse financière fondamentale. Le portefeuille contient au final une quarantaine de valeurs sur les 55 présélectionnées. Le fonds pourra contenir jusqu'à 10% d'actions étrangères, mais celles-ci ne seront pas, pour le moment, notées via le référentiel d'Humpact.

Concernant le fonctionnement de ces filtres, le premier couvrira notamment les sujets de politique sociale, de protection de l’environnement, de relations client-fournisseur, de politique managériale, de relations avec la société civile et de respect des droits humains, tandis que le deuxième prendra en compte la création nette d’emploi en France, l'emploi pour les jeunes, le maintien des seniors et l'intégration des personnes en situation de handicap, la parité hommes-femmes, la qualité d’emploi, le partage des valeurs, la transparence des données des informations, l'engagement sur les Objectifs de Développement Durables (ODD), la diversité des collaborateurs, et les politiques d’achats responsables.

Palatine AM a par ailleurs déclaré avoir réalisé 300 millions d'euros de collecte sur l'exercice 2021, principalement sur les produits de taux, tandis que ses stratégies actions ont rendu 100 millions d'euros. Le dirigeant a imputé cette décollecte à un petit nombre de clients institutionnels "souvent sortis pour des raisons techniques et qui [leur] ont annoncé qu'ils devraient revenir". Dans ses projections pour l'année 2022, la société vise une collecte totale d'environ 350 millions d'euros, notamment grâce aux fonds actions. Les encours sous gestion dépassent désormais les cinq milliards d'euros.