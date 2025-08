Palantir: un méga-contrat décroché auprès de l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 16:52









(Zonebourse.com) - L'armée américaine a annoncé hier soir avoir attribué à Palantir un nouvel accord-cadre établissant une base complète pour ses besoins futurs en matière de fourniture de logiciels et d'analyse de données sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, dans la limite d'un plafond de 10 milliards de dollars.



Dans le cadre de ce contrat dit 'enterprise agreement', l'armée va regrouper 75 contrats distincts existants - dont 15 contrats principaux et 60 contrats associés - en un contrat unique, avec l'objectif d'accélérer la livraison des logiciels tout en éliminant les frais liés aux contrats multiples et aux revendeurs.



Cette approche rationalisée doit réduire les délais d'approvisionnement et garantir aux militaires un accès rapide à des outils de pointe en matière d'intégration de données, d'analytique et d'intelligence artificielle.



'Ce contrat figure parmi les plus importants jamais conclus par le département de la Défense dans le domaine des logiciels', font valoir aujourd'hui les analystes de Wedbush.



Le bureau d'études explique attendre davantage de précisions sur cet accord lors de la présentation des résultats trimestriels de Palantir, prévue lundi soir après la clôture de Wall Street.



'Palantir continue de s'ancrer dans de nombreux programmes et contrats du Pentagone considérés comme prioritaires et peu susceptibles d'être remis en cause dans le contexte budgétaire actuel. Cela lui permet de capter une part croissante des budgets informatiques du département de la Défense', souligne Wedbush.



En dépit de ces annonces, le titre Palantir cédait plus de 2% vendredi matin à la Bourse de New York, entraîné à la basse par la chute du compartiment technologique avec le durcissement des tensions commerciales et les résultats décevants d'Amazon.





