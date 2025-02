Palantir Technologies : envolée de l'action en vue

(AOF) - Palantir Technologies est attendue en forte hausse à Wall Street grâce à ses bons résultats et ses perspectives favorables. Au quatrième trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 10% à 79 millions de dollars, soit 3 cents par action. Il est ressorti à 14 cents par action, dépassant de 4 cents le consensus Bloomberg. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 45% à 372,52 millions de dollars. Ses revenus ont augmenté de 36% à 827,2 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 775,9 millions de dollars.

" Nos résultats commerciaux continuent d'étonner, démontrant notre position de plus en plus forte au cœur de la révolution de l'IA. Nos premières idées concernant la commoditisation des grands modèles de langage sont passées du stade de la théorie à celui de la réalité", a déclaré Alexander C. Karp, cofondateur et directeur général de Palantir Technologies Inc.

En 2025, Palantir table sur des revenus entre 3,741 et 3,757 milliards de dollars et sur un résultat opérationnel ajusté entre 1,551 et 1,567 milliard de dollars. Wall Street vise respectivement 3,57 milliards de dollars et 1,37 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS