 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 032,42
-0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Palantir, Spotify, Starbucks...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 04/11/2025 à 15:00

(AOF) - Appolo Global Management

Apollo Global Management a publié des profits plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 1,712 milliard de dollars, soit 2,82 dollars par action, contre respectivement 787 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,17 dollars, surpassant nettement le consensus de 1,9 dollar. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 22,8%, à 652 millions de dollars.

DiamondBack

Au troisième trimestre 2025, Diamondback Energy a généré un chiffre d'affaires de 3,924 milliards de dollars, contre 2,645 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,08 milliard de dollars, contre 708 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice par action de base s'établit à 3,51 dollars, contre 3,19 dollars l'année précédente. En glissement annuel, l'Ebitda ajusté est en hausse, passant de 1,656 milliard de dollars, à 2,408 milliards de dollars. Le conseil d'administration a déclaré un dividende de base en numéraire de 1 dollar par action.

Ferrari

Au troisième trimestre, les comptes de Ferrari ont poursuivi leur amélioration. Sur la période, la marque au cheval cabré a livré 3 401 véhicules, contre 3 383 un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté de 2%, à 382 millions d'euros, pour un bénéfice par action en progression de 3%, à 2,14 euros. En parallèle, le profit opérationnel (Ebit) s'est élevé à 503 millions d'euros, soit une hausse de 8%. L'Ebitda a progressé de 5% à 670 millions d'euros.

Marriot

Sur la période de juillet à septembre, le groupe hôtelier américain Marriott a vu son bénéfice net progresser de 24,66%, à 728 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué s'est établi à 2,67 dollars, contre 2,07 sur les trois mois précédents. Enfin, le RevPAR (le revenu par chambre disponible) a connu une très légère croissance de 0,5%. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice par action dilué est attendu entre 2,54 et 2,62 dollars, pour un objectif annuel compris entre 9,98 et 10,06 dollars.

Palantir

Palantir Technologies a relevé ses objectifs annuels pour la troisième fois de l'année, mais sa valorisation étant stratosphérique, le titre est attendu en repli. Au troisième trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse à 475,6 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre 143,52 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel ajusté a été multiplié par plus de 2, à 600,54 millions de dollars.

Pfizer

Pfizer a publié des résultats trimestriels en baisse, mais globalement encourageants. Au troisième trimestre, son bénéfice net a fondu de 21%, à 3,541 milliards de dollars, tandis que son bénéfice ajusté et dilué par action s'est installé à 0,87 dollar, contre 1,06 auparavant et des attentes à 0,66 dollar. Au niveau du chiffre d'affaires, il a atteint 16,654 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 16,8 milliards de dollars. Le laboratoire en a profité pour réviser certains de ses objectifs annuels.

Sarepta

Sarepta a indiqué que le critère d'évaluation principal de l'étude Essence de phase 3, évaluant l'efficacité et la tolérance d'Amondys 45 et Vyondys 53 chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, n'avait pas été atteint. Toutefois, malgré cet échec, la société prévoit de rencontrer les autorités sanitaires américaines (FDA) afin de de discuter d'une éventuelle conversion du statut d'approbation accélérée vers une approbation traditionnelle pour ses traitements.

Spotify

Spotify, dont le titre avance de 3,4% en avant-Bourse, a fait part d'une performance solide au troisième trimestre. Le géant suédois du streaming a publié un chiffre d'affaires en croissance de 7% sur la période, à 4,3 milliards d'euros et supérieur aux attentes (4,2 milliards d'euros). Le bénéfice net s'est élevé à 899 millions d'euros contre 300 millions un an plus tôt et le bénéfice d'exploitation, indicateur de rentabilité privilégié par le groupe, a progressé de 28% à 582 millions d'euros, contre 485 millions attendus.

Starbucks

Starbucks a fait savoir qu'il allait céder le contrôle de ses activités en Chine à la société hongkongaise Boyu Capital. La transaction est évaluée à 4 milliards de dollars. Cette opération, qui représente l'une des plus importantes cessions d'une filiale chinoise par une entreprise mondiale de consommation ces dernières années, passe par la création d'une société commune dans laquelle la marque américaine ne conservera que 40 %.

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Sur la période de juillet à septembre, la société a vu son bénéfice net par action ajusté atteindre 4,80 dollars, contre 4,38 dollars un an plus tôt, alors que le consensus tablait sur 4,57 dollars. Le bénéfice net trimestriel s'est quant à lui élevé à 1,082 milliard de dollars, soit une progression de 3,54% par rapport au troisième trimestre 2024.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DIAMONDBACK ENG
141,2700 USD NASDAQ -1,34%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
MARRIOTT INTL RG-A
263,8900 USD NASDAQ +1,27%
PALANTIR TECHNOLOGIES
192,1307 USD NASDAQ -4,16%
PFIZER
24,690 USD NYSE 0,00%
SAREPTA
15,3000 USD NASDAQ -36,28%
STARBUCKS
81,3400 USD NASDAQ +0,47%
VERTEX PHARMACEU
426,0000 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 15:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank