Retraites, économies: coup d'envoi de l'inflammable budget de la Sécu à l'Assemblée

La ministre de la Santé Stéphanie Rist s'exprime à l'Assemblée nationale le 29 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Une nouvelle étape du marathon budgétaire s'est ouverte mardi à l'Assemblée: avec la suspension de la réforme des retraites et d'autres mesures explosives, le budget de la Sécurité sociale a débuté son examen dans l'hémicycle, où son adoption la semaine prochaine est on ne peut plus incertaine.

Franchises médicales, durée des arrêts de travail, cotisation sur les tickets-restaurants... Les discussions sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) s'annoncent inflammables, la gauche dénonçant "un musée des horreurs".

Le gouvernement a prévu des économies massives pour réduire le déficit de la Sécu à 17,5 milliards en 2026, contre 23 cette année.

"Nous assumons appeler à un effort collectif, car sans maîtrise, le système finirait par se consumer de lui-même", a déclaré la ministre de la Santé Stéphanie Rist, ouvrant les débats face au Premier ministre Sébastien Lecornu, présent pour l'occasion.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu (C) à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de budget, le 31 octobre 2025 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les débats sont programmés jusqu'à dimanche soir. Mais selon plusieurs sources parlementaires et gouvernementale, la suspension de la réforme des retraites, l'une des conditions de la non-censure du PS, pourrait être examinée mercredi 12 novembre, après deux journées de relâche, juste avant le vote solennel sur l'ensemble du texte.

Ce PLFSS sera sans aucun doute remanié.

Sébastien Lecornu avait lui-même déclaré être prêt à renoncer au gel des pensions de retraite et minimas sociaux, l'une des mesures les plus contestées. Même s'il a prévenu face aux députés de son parti Renaissance, que tous les compromis ne se feraient pas: "on ne va pas mettre l'économie à terre".

En commission, la suspension de la réforme des retraites a été adoptée grâce aux voix du RN et des socialistes, et aux abstentions, dont celle des députés Renaissance. Les Républicains et Horizons veulent au contraire supprimer l'article.

Mais des incertitudes planent sur l'épineuse question de son financement. Elle coûterait au moins 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard en 2027.

La commission a largement rejeté les propositions du gouvernement: une surtaxe sur les complémentaires santé dont beaucoup craignent qu'elle se répercute sur les assurés, et une sous-indexation des pensions de retraite par rapport à l'inflation.

- "Sort du gouvernement" -

Le PS propose une hausse de la CSG sur les revenus du capital. Telle qu'adoptée en commission, elle ferait entrer 2,7 milliards d'euros. Un mécanisme auquel Sébastien Lecornu a semblé ouvert, comme certains députés Renaissance ou du MoDem.

"J'y suis opposé", a lancé mardi le rapporteur général du texte, Thibault Bazin (LR), estimant que la mesure pèsera également sur "les produits d'épargne de millions de Français: plans d'épargne logement, plans d'épargne populaire et j'en passe".

Cette mesure sera peut-être l'une des clés pour faire adopter la partie recettes du texte. Les parlementaires l'avaient rejetée en commission.

Et ce vote à mi-parcours (peut-être jeudi ou vendredi selon des députés) sera cette fois décisif : en cas de rejet, c'est tout l'examen qui s'interromprait, sans avoir étudié l'emblématique suspension de la réforme des retraites.

"C'est sur le PLFSS que le sort du gouvernement se joue dans les jours qui viennent", a résumé à l'AFP le socialiste Jérôme Guedj.

Autre point chaud: le doublement des franchises médicales (reste à charge des patients sur des consultations et médicaments), qui rapporterait 2,3 milliards d'euros.

La mesure ne figure pas dans le texte et peut être prise par décret mais elle est vivement combattue à droite comme à gauche, alors qu'elle est l'une des clés prévues pour la réduction du déficit de la Sécu.

Selon M. Bazin, la copie sortie de commission équivaudrait à un déficit "entre 22 et 25 milliards", loin de l'objectif, ce qui alarme la Cour des comptes.

- Vote le 12 novembre -

Les députés devront se hâter: près de 2.500 amendements ont été déposés (une partie sera irrecevable).

Si l'examen n'est pas terminé le 12 novembre, le texte sera quoi qu'il arrive transmis au Sénat en raison des délais constitutionnels.

Si le vote a bien lieu, son adoption dépendra en grande partie des abstentions.

Celle des écologistes et des communistes, qui réclament notamment que les carrières longues soient comprises dans la suspension de la réforme des retraites via un amendement gouvernemental.

Celle du PS, qui a pour l'instant exclu de voter pour.

Et celle du RN, Marine Le Pen n'ayant pas exclu la possibilité d'une abstention - tout comme celle d'un vote contre.