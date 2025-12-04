Palantir s'associe à Nvidia pour moderniser les infrastructures électriques nécessaires à l'IA
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 11:43
Le groupe de Denver explique que l'initiative - baptisée "Chain Reaction" - vise à combiner sa plateforme AIP et son outil de conception numérique Ontology avec le modèle Nemotron, les bibliothèques Cuda-X et les capacités de calcul accéléré de Nvidia dans l'objectif de simplifier la gestion des chaînes d'approvisionnement complexes nécessaires au déploiement à grande échelle de projets d'IA.
Le périmètre de l'offre doit inclure des domaines comme la production et la distribution d'électricité, la construction et l'exploitation des centres de données.
"Le goulot d'étranglement de l'innovation en matière d'IA ne se limite plus aux algorithmes, mais se heurte désormais aux problèmes de capacités énergétiques", explique Palantir.
"Les Etats-Unis se trouvent aujourd'hui à un point d'inflexion dans le développement de ses infrastructures énergétiques, et cela exige des logiciels conçus pour un tout autre ordre de grandeur", ajoute-t-il.
Le projet "Chain Reaction" a pour ambition de transformer les installations vieillissantes de production électrique afin d'en faire des ressources à haute disponibilité capables de répondre aux besoins massifs de l'IA, de stabiliser et d'étendre le réseau électrique pour absorber la demande croissante des "data centers" mais aussi de favoriser la reproductibilité de futurs sites "hyperscale" destinés aux charges de travail IA.
Dans un communiqué, Palantir indique s'être également associé dans le cadre de l'accord à CenterPoint Energy, un fournisseur d'électricité et de gaz basé à Houston, et qui dessert environ sept millions de clients au Texas, dans l'Indiana, le Minnesota et l'Ohio et qui avait choisi de s'appuyer sur ses logiciels afin de renforcer son réseau suite au passage de l'ouragan Beryl en 2024.
Valeurs associées
|176,0800 USD
|NASDAQ
|+3,16%
A lire aussi
-
L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Cette nouvelle enquête ... Lire la suite
-
Margaryta Chabanova a fait le voyage de Kiev à Vienne pour rappeler aux 57 Etats participants de l'OSCE réunis en Conseil ministériel jeudi et vendredi que trois employés, dont son mari, sont détenus depuis trois ans et sept mois en Russie. Avec ses collègues Maksim ... Lire la suite
-
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Kroger, Hormel Foods) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI et de 0,03% pour ... Lire la suite
-
Les proches du journaliste français Christophe Gleizes espèrent une grâce du président algérien après la confirmation en appel de sa condamnation à sept ans de prison en Algérie, tandis que l'Elysée a promis jeudi de continuer à "agir" pour "obtenir sa libération". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer