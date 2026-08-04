Palantir revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une demande soutenue en matière d'analyse de données basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers et ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 12) par Jaspreet Singh et Juby Babu

Palantir Technologies PLTR.O a de nouveau revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, signe d'une forte demande des pouvoirs publics et du secteur privé pour ses logiciels d'analyse de données, ce qui a fait grimper son cours de près de 12% en séance prolongée.

Basée à Denver, Palantir commercialise de plus en plus d’outils d’IA de niveau militaire auprès des entreprises via sa plateforme d’intelligence artificielle, qui aide ces dernières à intégrer et à développer cette technologie.

“Notre activité connaît une croissance à un rythme et à une échelle que nous n’avons jamais connus auparavant”, a déclaré Alex Karp, directeur général de Palantir, dans une lettre adressée aux actionnaires.

La société, qui permet à ses clients gouvernementaux et aux entreprises de prendre des décisions à partir de leurs propres données, prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 8.150 milliards et 8.158 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7.650 milliards à 7.662 milliards de dollars.

“Palantir est le contre-exemple le plus flagrant à l’affirmation selon laquelle l’IA d’entreprise ne dépasse pas le stade des projets pilotes, et l’accélération de sa croissance rend cette thèse de plus en plus difficile à défendre”, a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

Le chiffre d’affaires de Palantir auprès du gouvernement américain a bondi de 90% pour atteindre 809 millions de dollars au deuxième trimestre. La guerre moderne et les incertitudes géopolitiques ont incité les gouvernements à investir dans des technologies de défense de pointe, telles que le logiciel de champ de bataille alimenté par l’IA de Palantir et les drones autonomes d’Anduril.

Anduril et Palantir collaborent pour développer un logiciel destiné à l’initiative “Golden Dome” du président américain Donald Trump, un bouclier antimissile , a rapporté Reuters.

L’entreprise a également revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires commercial aux États-Unis, le portant à plus de 3.424 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 3.224 milliards de dollars.

“Le cœur de notre activité, aux États-Unis, continue de se développer à un rythme effréné et inébranlable”, a déclaré Alex Karp.

Les activités de l’entreprise aux États-Unis font l’objet d’une attention particulière, alors que les gouvernements européens se montrent de plus en plus méfiants face à leur dépendance vis-à-vis des plateformes technologiques américaines, tandis que la concurrence s’intensifie de la part des start-ups spécialisées dans l’IA.

La DGSI, l’agence française de renseignement intérieur, va remplacer les outils de Palantir au profit de son concurrent français ChapsVision, a annoncé en juin le cabinet du Premier ministre Sébastien Lecornu. L’entreprise conteste également une décision visant à bloquer son contrat de deux ans, d’un montant de 50 millions de livres sterling (67.15 millions de dollars), conclu avec la police de Londres.

“Sa croissance accélérée sur le marché américain est plus importante, plus durable et plus susceptible de faire grimper le cours de l’action”, a déclaré Ryan Lee, vice-président senior chargé des produits et de la stratégie chez Direxion.

L'action Palantir a fortement reculé par rapport à son plus haut historique atteint en novembre, les investisseurs s'inquiétant de la surveillance accrue dont font l'objet les activités de la société et de sa valorisation toujours élevée.

Les prévisions de chiffre d’affaires de la société pour le troisième trimestre, comprises entre 2.160 milliards et 2.164 milliards de dollars, étaient supérieures à l’estimation moyenne des analystes de 2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 41 centimes par action, dépassant les estimations de 35 centimes, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 93% pour atteindre 1.94 milliard de dollars, dépassant les prévisions de 1.80 milliard de dollars.

(1 dollar = 0.7446 livre)