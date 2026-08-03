Palantir revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel alors que les dépenses en analyse de données connaissent un essor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 7, et de précisions sur l'Europe aux paragraphes 8 et 9)

Palantir Technologies PLTR.O a de nouveau revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, signe d'une forte demande pour ses logiciels d'analyse de données de la part de clients gouvernementaux et commerciaux, ce qui a fait grimper son action de 8% en séance prolongée.

La guerre moderne et les incertitudes géopolitiques ont incité les gouvernements à investir dans des technologies de défense de pointe, telles que le logiciel de champ de bataille basé sur l’IA de Palantir et les drones autonomes d’Anduril.

Anduril et Palantir collaborent pour développer un logiciel destiné à l’initiative « Golden Dome » du président américain Donald Trump visant à mettre en place un bouclier antimissile , a rapporté Reuters.

« Notre activité connaît une croissance à un rythme et à une échelle que nous n’avons jamais connus auparavant », a déclaré Alex Karp, directeur général de Palantir, dans une lettre adressée aux actionnaires.

La société, qui permet à ses clients gouvernementaux et aux entreprises de prendre des décisions à partir de leurs propres données, prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 8.150 milliards et 8.158 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7.650 milliards à 7.662 milliards de dollars.

Palantir a également revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires commercial aux États-Unis, le portant à plus de 3.424 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 3.224 milliards de dollars.

« Le cœur de notre activité, aux États-Unis, continue de se développer à un rythme effréné et inébranlable », a déclaré Karp.

Parallèlement, Palantir fait l’objet d’une surveillance accrue en Europe, les gouvernements de la région se montrant de plus en plus méfiants face à la dépendance vis-à-vis des plateformes technologiques américaines.

La société conteste également une décision visant à bloquer un contrat de deux ans, d’un montant de 50 millions de livres sterling (67.15 millions de dollars), conclu avec la police de Londres pour l’utilisation de ses systèmes d’IA afin d’automatiser certaines tâches et d’analyser des preuves dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Les prévisions de chiffre d’affaires de Palantir pour le troisième trimestre, comprises entre 2.160 milliards et 2.164 milliards de dollars, étaient supérieures à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 41 cents pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 35 cents.

Le chiffre d'affaires a progressé de 93% pour atteindre 1.94 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1.80 milliard de dollars.

(1 dollar = 0,7446 livre)