Palantir renouvelle son contrat avec la DGSI, mais pour trois ans seulement
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 14:18
Dans un communiqué, le groupe américain - qui a accompagné la DGSI au cours de plusieurs grands événements comme les Jeux olympiques de 2024 - précise que cet accord s'inscrit dans une période de recomposition profonde des outils technologiques mobilisés par l'Etat français face à l'intensification des menaces sécuritaires.
Dans ce cadre, le périmètre d'intervention de Palantir va demeurer strictement encadré, fait-il valoir, tant sur le plan technique que juridique, afin de répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires définies par Paris.
Face aux interrogations récurrentes concernant les enjeux de souveraineté numérique, il est précisé que cet accord s'inscrit dans une trajectoire plus large visant, à terme, une montée en autonomie de l'Hexagone, avec un partenariat présenté comme "transitoire", consistant à accompagner le développement de solutions nationales capables de répondre aux mêmes impératifs de performance et de sécurité.
