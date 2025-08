Palantir rehausse ses prévisions 2025

(AOF) - Les revenus de Palantir ont augmenté de 48% au second trimestre 2025 sur un an pour atteindre 1,004 milliard de dollars. Sur cette période, le chiffre d'affaires aux États-Unis a augmenté de 68% sur un an, pour s'élever à 733 millions de dollars. Le bénéfice net sur ce trimestre ressort à 328 millions de dollars, contre 135 millions de dollars il y a un an. Le résultat opérationnel a aussi augmenté passant de 105 millions de dollars, à 269 millions de dollars, ce qui représente une marge de 27%.

Au troisième trimestre, Palantir s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 1,083 – 1,087 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté provenant des opérations devrait être compris entre 493 et 497 millions de dollars contre 464 millions de dollars au second trimestre.

Pour la deuxième fois cette année, l'entreprise de logiciels d'analyse de données révise à la hausse ses objectifs annuels pour 2025.

Ses revenus sont attendus entre 4,142-4,15 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 3,89 et 3,902 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté provenant des opérations devrait être compris entre 1,912 -1,920 milliards de dollars, contre précédemment 1,711-1,723 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS