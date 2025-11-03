 Aller au contenu principal
Palantir progresse grâce à des prévisions de ventes optimistes
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Palantir Technologies

PLTR.O ont augmenté de 3,8% à 214,97 $ dans les échanges prolongés

** PLTR s'attend à ce que les ventes du 4ème trimestre se situent entre 1,327 et 1,331 milliards de dollars, par rapport à l'estimation des analystes de 1,19 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de ventes pour 2025 à une fourchette de 4,396 milliards de dollars à 4,40 milliards de dollars, par rapport à ses attentes précédentes de 4,142 milliards de dollars à 4,15 milliards de dollars

** Palantir annonce un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,09 milliard de dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 21 cents, également supérieur à l'estimation de 17 cents

** Plus tôt dans la journée, les actions de PLTR ont atteint un record de 207,46 $

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
207,1800 USD NASDAQ +3,35%
