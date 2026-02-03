 Aller au contenu principal
Palantir progresse après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 00:15

2 février - ** Les actions de Palantir PLTR.O augmentent de 5 % à 155,15 $ dans les échanges prolongés

** Les ventes totales de PLTR de 1,41 milliard de dollars au 4ème trimestre dépassent les estimations des analystes de 1,33 milliard de dollars; les revenus du gouvernement américain ont bondi de 66% à 570 millions de dollars

** La société prévoit des revenus entre 7,18 et 7,20 milliards de dollars en 2026, contre des estimations de 6,22 milliard de dollars

** Palantir prévoit un chiffre d'affaires de 1,53 à 1,54 milliard de dollars au 1er trimestre, supérieur aux estimations de 1,32 milliard de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** L'action de PLTR a plus que doublé en 2025

