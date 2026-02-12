 Aller au contenu principal
Palantir obtient l'autorisation de la DISA pour son PFCS Forward
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:06

Palantir Technologies annonce que la Defense Information Systems Agency (DISA) a autorisé Palantir Federal Cloud Service (PFCS) Forward, prolongeant les autorisations provisoires existantes de PFCS pour inclure les déploiements sur site et en périphérie.

La pile technologique de Palantir, y compris ses plateformes (Apollo, Gotham, Foundry et AIP) ainsi que l'infrastructure sous-jacente comme Rubix, peut ainsi être déployée dans n'importe quel environnement, sur le matériel choisi par le client.

Cette approche indépendante du matériel offre aux clients gouvernementaux américains un ensemble d'accréditation unique et reproductible, adapté à toute architecture dont ils ont besoin, qu'il s'agisse d'un déploiement à grande échelle ou d'un petit format.

"PFCS Forward accélère considérablement la capacité du gouvernement américain à déployer des architectures multi-fournisseurs à la périphérie, essentielles pour la survie et la résilience des charges de travail critiques", explique Palantir.

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
135,6800 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

