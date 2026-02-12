Palantir obtient l'autorisation de la DISA pour son PFCS Forward
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:06
La pile technologique de Palantir, y compris ses plateformes (Apollo, Gotham, Foundry et AIP) ainsi que l'infrastructure sous-jacente comme Rubix, peut ainsi être déployée dans n'importe quel environnement, sur le matériel choisi par le client.
Cette approche indépendante du matériel offre aux clients gouvernementaux américains un ensemble d'accréditation unique et reproductible, adapté à toute architecture dont ils ont besoin, qu'il s'agisse d'un déploiement à grande échelle ou d'un petit format.
"PFCS Forward accélère considérablement la capacité du gouvernement américain à déployer des architectures multi-fournisseurs à la périphérie, essentielles pour la survie et la résilience des charges de travail critiques", explique Palantir.
Valeurs associées
|135,6800 USD
|NASDAQ
|0,00%
