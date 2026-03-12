 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Palantir multiplie contrats et partenariats à l'AIPCon, le titre remonte
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 16:48

Palantir Technologies a multiplié les annonces de contrats et de partenariats ce jeudi à l'occasion de la tenue de son événement annuel AIPCon, des nouvelles qui lui permettaient de largement surperformer des marchés boursiers américains en berne.

Le spécialiste de l'IA prédictive a notamment indiqué qu'il allait coopérer avec Nvidia en vue de lancer une solution "clé en main" associant les puces Blackwell du fabricant de processeurs à ses propres logiciels afin de faciliter la création de centres de données d'IA privés.

Il s'agit d'infrastructures devant permettre aux entreprises et aux administrations gouvernementales de déployer une infrastructure puissante tout en conservant la souveraineté totale sur leurs données et leurs modèles, sans dépendre de serveurs tiers.

Le groupe désormais basé à Miami, et non plus à Denver, explique par ailleurs avoir travaillé avec Ondas et World View en vue de créer une plateforme de surveillance multi-domaines (terre, air, stratosphère) intégrant l'IA aux drones et ballons afin de transformer la collecte de données en décisions tactiques immédiates.

Palantir a également annoncé avoir renforcé sa collaboration avec le motoriste américain GE Aerospace afin d'intégrer l'intelligence artificielle dans la maintenance et la chaîne logistique de l'aviation militaire américaine, notamment pour l'US Air Force.

Une montée en puissance célébrée à l'occasion de l'AIPCon

Ces annonces interviennent alors que le concepteur de logiciels tient aujourd'hui sa neuvième réunion annuelle, AIPCon 9, dédiée à sa plateforme d'intelligence artificielle (Artificial Intelligence Platform - AIP).

Il est prévu que de nombreux clients comme le Département américain de la Marine, SAP ou Accenture expliquent la façon dont ils ont déployé la technologie de Palantir au niveau de leurs opérations.

Suite à toutes ces annonces, l'action Palantir surperformait nettement le Nasdaq avec un gain de 1,5% contre un repli de 1,6% pour l'indice à forte pondération technologique. Porté par les tensions géopolitiques qui soutiennent les valeurs liées à la défense et à la sécurité, le titre a progressé de 19% sur le mois écoulé.

La valeur figurait en début de semaine au sein de la liste des 10 valeurs tech à détenir actuellement établie par les analystes de Wedbush, selon lesquels l'entreprise se trouve en position de force pour continuer à décrocher des contrats avec l'État fédéral américain, son AIP devenant la plateforme de référence pour l'administration Trump.

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
153,9250 USD NASDAQ +1,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank