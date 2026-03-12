Palantir multiplie contrats et partenariats à l'AIPCon, le titre remonte
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 16:48
Le spécialiste de l'IA prédictive a notamment indiqué qu'il allait coopérer avec Nvidia en vue de lancer une solution "clé en main" associant les puces Blackwell du fabricant de processeurs à ses propres logiciels afin de faciliter la création de centres de données d'IA privés.
Il s'agit d'infrastructures devant permettre aux entreprises et aux administrations gouvernementales de déployer une infrastructure puissante tout en conservant la souveraineté totale sur leurs données et leurs modèles, sans dépendre de serveurs tiers.
Le groupe désormais basé à Miami, et non plus à Denver, explique par ailleurs avoir travaillé avec Ondas et World View en vue de créer une plateforme de surveillance multi-domaines (terre, air, stratosphère) intégrant l'IA aux drones et ballons afin de transformer la collecte de données en décisions tactiques immédiates.
Palantir a également annoncé avoir renforcé sa collaboration avec le motoriste américain GE Aerospace afin d'intégrer l'intelligence artificielle dans la maintenance et la chaîne logistique de l'aviation militaire américaine, notamment pour l'US Air Force.
Une montée en puissance célébrée à l'occasion de l'AIPCon
Ces annonces interviennent alors que le concepteur de logiciels tient aujourd'hui sa neuvième réunion annuelle, AIPCon 9, dédiée à sa plateforme d'intelligence artificielle (Artificial Intelligence Platform - AIP).
Il est prévu que de nombreux clients comme le Département américain de la Marine, SAP ou Accenture expliquent la façon dont ils ont déployé la technologie de Palantir au niveau de leurs opérations.
Suite à toutes ces annonces, l'action Palantir surperformait nettement le Nasdaq avec un gain de 1,5% contre un repli de 1,6% pour l'indice à forte pondération technologique. Porté par les tensions géopolitiques qui soutiennent les valeurs liées à la défense et à la sécurité, le titre a progressé de 19% sur le mois écoulé.
La valeur figurait en début de semaine au sein de la liste des 10 valeurs tech à détenir actuellement établie par les analystes de Wedbush, selon lesquels l'entreprise se trouve en position de force pour continuer à décrocher des contrats avec l'État fédéral américain, son AIP devenant la plateforme de référence pour l'administration Trump.
Valeurs associées
|153,9250 USD
|NASDAQ
|+1,53%
A lire aussi
-
Stellantis envisage des accords avec des constructeurs automobiles chinois pour consolider sa position en Europe, rapporte Bloomberg News jeudi. Des dirigeants de Stellantis ont rencontré des représentants de Xiaomi et Xpeng pour évoquer des options ... Lire la suite
-
La société de biotechnologie Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique de formaliser ... Lire la suite
-
Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite
-
Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer