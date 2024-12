Palantir, MicroStrategy et Axon entrent au Nasdaq 100

(AOF) - Le renouvellement annuel de l'indice Nasdaq100 entrera en vigueur avant l'ouverture du marché ce lundi 23 décembre 2024. Seront ajoutées à l'indice les sociétés Palantir Technologies, MicroStrategy et Axon, en remplacement de trois sortantes, Illumina, Super Micro Computer et Moderna . Lancé en janvier 1985, l'indice Nasdaq-100 est composé de 100 des plus grandes sociétés non financières cotées sur le Nasdaq Stock Market.