Palantir: le titre surperforme, un analyste relève son opinion information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 16:52









(Zonebourse.com) - Le titre Palantir Technologies fait mieux que la Bourse de New York et le Nasdaq mercredi matin, profitant d'un relèvement de recommandation des analystes de Mizuho.



L'action du spécialiste de l'analyse prédictive gagne autour de 1% pour se rapprocher de ses plus hauts historiques alors que l'indice à forte pondération technologique est à peu près stable.



Dans une note publiée dans la matinée, Mizuho indique avoir porté son opinion sur le titre à 'neutre' contre 'sous-performance' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 116 à 135 dollars.



S'il reconnaît que la valorisation de Palantir atteint désormais des sommets, le bureau d'études estime aussi que sa trajectoire de croissance demeure intacte.



Pour Mizuho, le parcours récent de Palantir a de quoi impressionner.



'L'entreprise affiche une exécution solide et une dynamique remarquable, avec des révisions à la hausse significatives de ses prévisions tant dans le secteur commercial que dans l'administration publique, et ce bien au-delà de ce que les analystes anticipaient', indique-t-il dans son étude.



La société pourrait même, selon ces derniers, réussir l'exploit d'accélérer sa croissance pour un cinquième trimestre consécutif lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre prévue début août.



Malgré ces éléments porteurs, la valorisation actuelle de l'action pourrait subir une correction brutale dans les trimestres à venir, préviennent les analystes, qui jugent cependant qu'il est aujourd'hui difficile d'ignorer le caractère unique du modèle Palantir.



A plus long terme, l'entreprise reste idéalement positionnée pour profiter de grandes tendances structurelles telles que l'essor de l'intelligence artificielle, la transformation numérique des administrations publiques, et la modernisation de l'industrie.



Cela dit, Mizuho juge qu'aux niveaux de valorisation actuels, il existe encore de nombreuses concepteurs de logiciels plus attractifs.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES 150,1507 USD NASDAQ +1,06%