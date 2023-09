Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir: le titre grimpe après un contrat avec le Pentagone information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Palantir s'inscrit en nette hausse ce mercredi à la Bourse de New York après avoir remporté un contrat de 250 millions de dollars auprès du Pentagone.



A 10h10 (heure locale), l'action du spécialiste des logiciels d'analyse prédictive progressait de 2,4% alors que Wall Street était pratiquement inchangée au même moment.



D'après le Département américain de la défense, le contrat octroyé à Palantir porte sur la conduite de travaux de recherche et développement (R&D) liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, sans plus de détails.



A la fin du deuxième trimestre, les contrats gouvernementaux représentaient plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe de Denver, dont 44% rien que pour l'administration américaine.





