Palantir : grosse alerte baissière sous 146,6$, les 130$ déjà testés
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 16:50

Après l'apparition d'un double-top sous 200$, une structure en "M" baissier a été validée avec la cassure des 146,6$ et une première incursion quasi immédiate sous 130$ (-12% en ligne droite).
Ne reste plus que le fragile ,support des 128$ du 1er juillet et ex-zénith du 19 février 2025) qui ne pèsera pas bien lourd face au" M" baissier avec un potentiel de repli mécanique de -50 à -54$, soit un objectif de 100$ et une division par 2 par rapport au sommet... et même à 100$, le titre affichera encore un ratio "capi/chiffre d'affaire" vertigineux.

PALANTIR TECHNOLOGIES
128,3450 USD NASDAQ -8,02%
