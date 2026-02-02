 Aller au contenu principal
Palantir dépasse les prévisions grâce à l'IA et à la demande gouvernementale
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 22:33

Palantir a publié des résultats très au-dessus des attentes pour le quatrième trimestre, soutenu par la forte adoption de ses solutions d'intelligence artificielle et par une demande croissante du gouvernement américain. Le bénéfice a atteint 25 cents par action, contre 23 cents anticipés, tandis que le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,41 milliard de dollars, en hausse de 70% sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes ont atteint 4,48 milliards. La branche gouvernementale américaine a progressé de 66%, avec 570 millions de dollars de revenus, et le segment commercial aux États-Unis a généré 507 millions, dépassant lui aussi les prévisions.

Pour le premier trimestre 2026, Palantir prévoit un chiffre d'affaires entre 1,532 et 1,536 milliard de dollars, nettement au-dessus des 1,32 milliard attendus. Sur l'année, le groupe vise entre 7,182 et 7,198 milliards de revenus, contre 6,22 milliards anticipés par les analystes. Le bénéfice net s'est établi à 608 millions de dollars, contre 79 millions un an plus tôt. Le PDG Alex Karp a souligné la montée en puissance des contrats militaires, notamment un accord pouvant atteindre 10 milliards de dollars avec le Pentagone, et a évoqué une priorisation du marché américain au détriment de certains alliés, face à une demande soutenue.

Malgré cette dynamique, certains investisseurs restent prudents. L'action Palantir, qui a gagné 81% sur un an, a reculé de 15% depuis le début de 2026, en raison de doutes sur les valorisations des entreprises liées à l'IA. Le titre a souffert après les critiques du vendeur à découvert Michael Burry, suscitant une vive réaction de Karp, qui a défendu la solidité des résultats et la "pureté" des bénéfices réalisés. L'entreprise a également été critiquée pour ses contrats avec la police de l'immigration, mais le dirigeant a assuré que ses technologies respectaient les protections constitutionnelles. Palantir a en parallèle annoncé un partenariat stratégique avec Nvidia. L'action Palantir progresse de près de près de 7% durant les échanges prolongés.

