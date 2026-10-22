Palantir affirme ne pas pouvoir désactiver le système d'IA de l'OTAN, alors que les Européens craignent leur dépendance vis-à-vis des technologies américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les craintes européennes se sont intensifiées après que l'Ukraine a signalé une perturbation du réseau Starlink

* Le directeur de Palantir Europe affirme qu'il n'existe pas de « bouton d'arrêt d'urgence » pour le système Maven de l'OTAN

* Le quartier général militaire de l’OTAN a acquis Maven en 2025

* Mais la France, l’Allemagne et d’autres pays n’utilisent pas ce système pour leurs propres forces

par Andrew Gray

La société américaine de logiciels Palantir PLTR.O a cherché à rassurer les Européens en affirmant que son système d’IA militaire utilisé par l’OTAN ne disposait d’aucun « kill switch », après que les perturbations des services Starlink en Ukraine ont exacerbé les inquiétudes concernant la dépendance vis-à-vis des entreprises technologiques américaines.

L’Ukraine a signalé la semaine dernière que son utilisation du service satellitaire de niveau militaire Starshield, qui s’appuie sur la constellation Starlink de SpaceX

SPCX.O , avait été restreinte, de sorte que les terminaux avaient cessé de fonctionner sur les plateformes se déplaçant rapidement, ce qui entravait des missions telles que l’utilisation de drones intercepteurs pour contrer les attaques russes.

Les responsables américains et ukrainiens, ainsi que le directeur général de SpaceX, Elon Musk, ont donné des explications contradictoires concernant cette interruption. Mais des responsables ukrainiens et européens ont déclaré soupçonner un motif politique, car cette mesure est intervenue après que le président américain Donald Trump eut exigé de l’Ukraine qu’elle cesse de frapper les raffineries de pétrole russes.

Ces soupçons ont ravivé les inquiétudes des décideurs politiques européens, qui craignent que le continent ne soit trop dépendant des technologies de défense américaines, lesquelles pourraient lui être retirées, limitant ainsi sa capacité à se défendre.

Mais Louis Mosley, vice-président exécutif de Palantir pour le Royaume-Uni et l’Europe, a déclaré mercredi à Reuters que ni l’entreprise ni les États-Unis ne pouvaient désactiver la plateforme d’intelligence artificielle « Maven Smart System », utilisée par le quartier général militaire de l’OTAN et plusieurs forces armées européennes.

« Ce que nous avons vu dans l’actualité ces derniers jours concernant Starlink est extrêmement préoccupant », a déclaré M. Mosley lors d’un entretien à Bruxelles.

« Mais en ce qui concerne Palantir, je peux vous assurer catégoriquement que lorsque des clients ont acheté notre logiciel, ils en ont le contrôle opérationnel total », a-t-il ajouté.

« Il n’y a pas de “kill switch”. Ni Palantir ni le gouvernement américain n’ont la possibilité d’intervenir pour le désactiver. »

LE SYSTÈME MAVEN TRAITE D’ÉNORMES VOLUMES DE DONNÉES SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Le système Maven traite d’énormes quantités de données provenant de satellites, de radars et d’autres capteurs afin de fournir aux officiers militaires une vue d’ensemble du champ de bataille et d’accélérer la prise de décision.

L’OTAN a acquis Maven pour son Quartier général suprême des puissances alliées en Europe en 2025 et a déclaré que le système avait atteint sa « pleine capacité opérationnelle technique » en juin de cette année.

Mais certains membres européens de l’OTAN, tels que l’Allemagne et la France, n’ont pas adopté Maven pour leurs propres forces armées, invoquant des inquiétudes quant au fait de dépendre d’une entreprise américaine dans un contexte de tensions fréquentes entre Trump et les dirigeants européens.

En avril de cette année, le chef du cybercommandement allemand a exclu l’achat de Maven , estimant qu’il était « inconcevable » que des employés d’une entreprise privée aient accès à la base de données militaire nationale du pays.

M. Mosley a précisé que la participation des employés de Palantir à l’exploitation du système relevait « entièrement de la discrétion du client ». Ces employés seraient des ressortissants du pays concerné et disposeraient de l’habilitation de sécurité requise, a-t-il ajouté.

« Le système peut tout à fait être exploité indépendamment de nous, et nous avons de très nombreux clients à travers le monde — tant dans le secteur militaire que dans le monde des affaires — qui procèdent ainsi », a-t-il ajouté.