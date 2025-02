Palantir : +27% à 106,8$, la star 2025 de tous les records information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - Palantir explose de +27% et inscrit un nouveau record absolu, partant de 83,75$ la veille (réouverture à 102,40$, soit un 'gap' historique de +23%).

Ainsi, sur 1 an, le cours est multiplié par plus de 7 (il passe de 14,8$ à 106,8$).

Le titre affiche un peu plus de 242 milliards de dollars de capitalisation et se paye donc 60 fois son chiffre d'affaire estimé pour 2025, 200 fois les bénéfices (estimés également, à l'instant c'est plus de 400 fois).

Tous les 'cadres' ont depuis longtemps volé en éclats et Bank of America ne se laisse pas intimider : la banque rehausse son objectif de 90 à 125$, soit 285Mds$ de 'capi', soit plus de 75 fois son C.A 2025.









