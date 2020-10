Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pakistan-Explosion dans une école coranique, au moins sept morts Reuters • 27/10/2020 à 07:23









PESHAWAR, 27 octobre (Reuters) - Une explosion dans une école coranique de Peshawar, dans le nord du Pakistan, a fait au moins sept morts, dont des enfants, et des dizaines de blessés mardi, a-t-on appris de sources policières et médicales. "Des individus non-identifiés ont placé des explosifs dans un sac plastique", a déclaré un représentant de la police sous couvert d'anonymat. Peshawar qui se trouve à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, est le théâtre de nombreuses attaques islamistes. Bien que le nombre d'incidents ait baissé ces dernières années, la province de Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale, a connu une augmentation des violences cette année. Certaines des attaques ont été revendiquées par les talibans pakistanais. Un porte-parole d'un hôpital voisin, le Lady Reading Hospital, a déclaré avoir accueilli 70 blessés dont beaucoup de brûlés suite à l'explosion. Tariq Burki, le directeur de l'hôpital a annoncé que quatre des morts étaient des enfants. L'école coranique est majoritairement fréquentée par des adultes qui participaient à une classe lors de l'explosion, a déclaré Abdul Rahim, un résident dont le cousin a été blessé dans l'incident. (Jibran Ahmad, Syed Raza Hassan, Umar Farooq et Charlotte Greenfield; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

