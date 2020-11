Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paiements-Nexi signe un accord de fusion à €7,8 mds avec Nets Reuters • 15/11/2020 à 21:00









MILAN, 15 novembre (Reuters) - Le spécialiste italien des paiements électroniques Nexi NEXII.MI a annoncé dimanche avoir conclu un accord de fusion avec son concurrent danois Nets dans le cadre d'une opération de 7,8 milliards d'euros réalisée entièrement en actions. Il s'agit de la deuxième opération d'envergure pour le groupe italien qui a annoncé début octobre le rachat de son rival SIA pour 4,6 milliards d'euros. Nexi avait annoncé le 2 novembre dernier l'ouverture d'une période de pourparlers sur dix jours avec Nets et les deux groupes avaient ensuite décidé de prolonger jusqu'au 16 novembre leurs négociations. Nexi a indiqué dimanche que la fusion créerait un groupe générant un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros et un bénéfice de 1,5 milliard. Dans le cadre de l'accord, les actionnaires de Nets recevront 406,6 millions d'actions Nexi nouvellement émises qui seront sujettes à un mécanisme de blocage pendant une durée pouvant aller jusqu'à 24 mois après la finalisation de l'opération. Celle-ci est attendue au deuxième trimestre 2021, a indiqué Nexi. Le secteur des paiements a enregistré ces dernières années une vague de fusions et d'acquisitions. Le groupe français Worldline WLN.PA a par exemple racheté le mois dernier son compatriote Ingenico INGC.PA dans le cadre d'une opération à 7,8 milliards d'euros. (Elisa Anzolin, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées NEXI MIL -1.28% INGENICO GROUP Euronext Paris 0.00% WORLDLINE Euronext Paris +1.37%