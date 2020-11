Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paiements-L'italien Nexi veut fusionner avec Nets Reuters • 02/11/2020 à 11:15









(Actualisé avec précisions et cours de Bourse) MILAN, 2 novembre (Reuters) - Nexi NEXII.MI , spécialiste italien des paiements, a annoncé lundi l'ouverture de négociations exclusives en vue d'une fusion avec son concurrent Nets, basé au Danemark, dans le cadre d'une opération évaluée à près de 10 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros). En fusionnant avec Nets, le premier groupe italien de paiements prendrait pied dans les pays nordiques, où les services de paiement électronique sont très avancés, tout en se développant en Europe centrale et de l'Est, où le secteur est encore balbutiant. Nexi a déclaré, dans un communiqué, qu'une fusion avec Nets consisterait en une opération intégralement en actions basée sur les mêmes multiples de bénéfice brut des deux groupes en 2020. La période de négociations exclusives court sur 10 jours. Le groupe italien évalue les synergies issues d'une éventuelle fusion à environ 150 millions d'euros. Reuters a rapporté vendredi que Nexi était en lice pour racheter Nets après avoir écarté la concurrence de son rival américain Global Payments GPN.N . Le spécialiste italien des paiements, qui a dévoilé le mois dernier un accord de fusion avec son concurrent SIA, s'est dit déterminé à boucler ce rapprochement sur la base des conditions et du calendrier annoncés. A la Bourse de Milan, l'action Nexi était quasiment stable à 13,2 euros vers 10h00 GMT. Le secteur des paiements a enregistré ces dernières années une vague de fusions et d'acquisitions. Le groupe français Worldline WLN.PA a par exemple racheté le mois dernier son compatriote Ingenico INGC.PA dans le cadre d'une opération à 7,8 milliards d'euros qui a donné naissance au quatrième acteur du marché. (Elisa Anzolin version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou)

