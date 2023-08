Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PAI Partners: l'UE approuve la coacquisition de Azets information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Azets Topco Limited (' Azets '), par PAI Partners et HgCapital.



PAI Partners est une société de capital-investissement.



Hg est un investisseur dans les entreprises de logiciels et de services, principalement actif en Europe et aux États-Unis.



Azets, actuellement contrôlée par Hg, est un fournisseur de services de comptabilité, de fiscalité, d'audit, de conseil, d'aide aux ressources humaines et d'aide à la gestion des salaires dans l'Espace économique européen.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



De plus amples informations sont disponibles sur le site internet concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires sous le numéro d'affaire M.11215.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.