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PAI Partners devient actionnaire majoritaire dans le groupe Cyrus
information fournie par AOF 09/04/2026 à 11:32

(AOF) - Cyrus, groupe français sur le marché du wealth management, et PAI Partners (PAI), société de capital-investissement européenne annoncent la finalisation de l’entrée de PAI au capital de Cyrus en tant qu’actionnaire majoritaire, à l’issue de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Dans le cadre de cette transaction, Bridgepoint, l’un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs en mid-market depuis 2020, cède sa participation. L’équipe de management et les associés historiques réinvestissent significativement dans l’opération, aux côtés d’un actionnariat salarié renforcé.

Près de 43% du capital est désormais détenu par les collaborateurs, dont plus d'un sur deux est actionnaire.

L'opération s'accompagne également de l'entrée de 85 nouveaux associés au capital.

Avec le soutien de PAI Partners, Cyrus entend accélérer sa stratégie de développement autour de plusieurs axes clés :

- le recrutement de gérants de fortune seniors pour renforcer sa position sur le segment HNW et family office,

- le développement d'une offre BtoB à destination de clients externes : conseillers en gestion de patrimoine, Multi Family Office, banques privées ...

- et, au travers d'une croissance externe sélective, la poursuite d'une stratégie de consolidation en France et en Europe.

Ce partenariat vise à accompagner l'évolution du modèle de la gestion privée, en créant une marque de référence tout en s'appuyant sur les fondamentaux du métier de CGP, notamment l'ingénierie patrimoniale, l'architecture ouverte, la réactivité.

Fort de 37 années d'expérience, de plus de 25 bureaux en France et à l'étranger, le groupe Cyrus rassemble plus de 500 collaborateurs au service de plus de 5 000 familles. Les encours dépassent 22 milliards d'euros.

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