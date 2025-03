Pagaille en vue après la fermeture de l'aéroport Heathrow de Londres

(AOF) - L'aéroport londonien de Heathrow, le plus grand d’Europe, a été contraint de fermer vendredi pour toute la journée en raison d’une panne de courant déclenchée par un incendie. Cette fermeture est synonyme de perturbations dans le trafic aérien mondial. Classé parmi les cinq aéroports les plus importants au monde, Heathrow dessert 80 pays et opère 1 300 décollages et atterrissages par jour. Il est fréquenté par quelque 230 000 passagers au quotidien.

La panne provient d'un important incendie sur la sous-station électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres, qui dessert l'aéroport, ont fait savoir les services de secours.

"Pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23h59 le 21 mars ", a indiqué l'opérateur de l'aéroport, Heathrow Airport Holdings, précisant prévoir " de sérieuses perturbations (du trafic) ces prochains jours ".