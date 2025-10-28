Pacte USA-Japon sur l'approvisionnement en terres rares et minerais essentiels

Le président américain Donald Trump et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ont signé mardi un accord-cadre destiné à garantir l'approvisionnement en terres rares et minerais essentiels via leur extraction et leur traitement, a déclaré la Maison blanche dans un communiqué.

Cette annonce a été effectuée alors que Donald Trump est en visite au Japon dans le cadre d'une tournée de cinq jours en Asie, son premier déplacement dans la région depuis qu'il est revenu au pouvoir à Washington en janvier dernier.

Etats-Unis et Japon prévoient de mettre en oeuvre une coopération basée sur des outils de politique économique et des investissements coordonnés afin d'accélérer le développement de terres rares et minerais essentiels diversifiés, est-il écrit dans le communiqué de la Maison blanche.

La Chine, qui détient plus de 90% des terres rares mondiales, a récemment restreint davantage ses exportations en la matière, imposant également une surveillance accrue aux producteurs étrangers qui dépendent de matériaux chinois.

Alors que Donald Trump doit rencontrer jeudi en Corée du Sud son homologue chinois Xi Jinping, en épilogue de sa tournée asiatique, avec l'objectif d'apaiser les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales, Washington s'affaire pour s'assurer d'être approvisionné en minerais essentiels et terres rares utilisés par un éventail de secteurs, dont les véhicules électriques et des systèmes de défense.

(Katya Golubkova, avec Kanishka Singh à Washington; version française Jean Terzian)