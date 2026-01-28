Packaging Corp of America chute après l'annonce de résultats trimestriels insuffisants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de Packaging Corp of America

PKG.N ont baissé de 2 % à 219 $ après la cloche ** Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de la société sont inférieurs aux estimations , en raison de la baisse des ventes dans son principal segment d'emballage et de coûts d'exploitation plus élevés ** Bénéfice ajusté de 2,32 $ par action au quatrième trimestre, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,41 $ par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 2,36 milliards de dollars est également inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,44 milliards de dollars

** L'action a baissé de 8,4 % en 2025