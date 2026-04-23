Packaging Corp affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à un fort pouvoir de fixation des prix et à l'efficacité opérationnelle

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Packaging Corp of America PKG.N a annoncé un bénéfice trimestriel plus élevé mercredi, aidé par des augmentations de prix dans ses segments du papier et de l'emballage et par des coûts d'exploitation plus faibles.

Le secteur de l'emballage est resté solide, soutenu par une demande constante de boîtes en carton ondulé utilisées pour les expéditions de produits alimentaires, de boissons et de biens de consommation de base, même si les dépenses discrétionnaires restent inégales.

L'amélioration de l'efficacité suite à des augmentations de capacité antérieures a également aidé Packaging Corp à maintenir une rentabilité stable malgré une demande inégale.

La société, basée dans l'Illinois, fournit du papier et des produits d'emballage à des clients des secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits en papier et du commerce de détail.

Les ventes dans le secteur de l'emballage ont augmenté de 11,1 % pour atteindre 2,19 milliards de dollars.

Le directeur général Mark Kowlzan a déclaré que la demande dans ce secteur devrait rester forte au deuxième trimestre, les volumes de carton ondulé augmentant en raison d'un jour d'expédition supplémentaire et d'une amélioration saisonnière.

"Les prix du carton plat et des produits en carton ondulé augmenteront avec la mise en œuvre des augmentations de prix annoncées précédemment et l'amélioration de la gamme de produits en carton ondulé", a-t-il ajouté.

Le bénéfice ajusté de la société pour le premier trimestre s'est élevé à 2,40 dollars par action, contre 2,31 dollars l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,13 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 2,37 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 2,42 milliards de dollars.