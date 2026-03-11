Pacira augmente alors que DOMA demande l'éviction de son directeur général, un remaniement de son conseil d'administration et une vente

11 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Pacira BioSciences PCRX.O augmentent de 2 % à 22,78 $ avant la mise sur le marché ** L'investisseur activiste DOMA Perpetual déclare avoir nommé trois administrateurs au conseil d'administration de PCRX et demande la révocation du directeur général Frank Lee, en invoquant des années de mauvais résultats financiers

** L'action de Pacira a chuté de 56 % sur 10 ans, de 68 % sur 5 ans et de 30 % pendant le mandat de Lee

** ajoute que Pacira est trop petite pour commercialiser efficacement Exparel, son médicament non opioïde contre les douleurs chirurgicales, et demande instamment un processus de vente formel

** Critique le conseil d'administration de PCRX pour l'approbation d'une rémunération élevée des dirigeants et le déménagement du siège social à San Francisco

** Les actions ont augmenté de ~37% en 2025