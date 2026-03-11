 Aller au contenu principal
Pacira augmente alors que DOMA demande l'éviction de son directeur général, un remaniement de son conseil d'administration et une vente
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Pacira BioSciences PCRX.O augmentent de 2 % à 22,78 $ avant la mise sur le marché ** L'investisseur activiste DOMA Perpetual déclare avoir nommé trois administrateurs au conseil d'administration de PCRX et demande la révocation du directeur général Frank Lee, en invoquant des années de mauvais résultats financiers

** L'action de Pacira a chuté de 56 % sur 10 ans, de 68 % sur 5 ans et de 30 % pendant le mandat de Lee

** ajoute que Pacira est trop petite pour commercialiser efficacement Exparel, son médicament non opioïde contre les douleurs chirurgicales, et demande instamment un processus de vente formel

** Critique le conseil d'administration de PCRX pour l'approbation d'une rémunération élevée des dirigeants et le déménagement du siège social à San Francisco

** Les actions ont augmenté de ~37% en 2025

Valeurs associées

PACIRA BIOSCIENC
22,6900 USD NASDAQ +1,11%
