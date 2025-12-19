 Aller au contenu principal
Paccar progresse après que JP Morgan a relevé sa note à "surpondérer"
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 11:50

19 décembre - ** Le fabricant de camions Paccar PCAR.O augmente de 1,6 % à 111,65 $ en pré-marché après que J.P. Morgan ait relevé la valeur de l'action à "surpondérer"

** La société de courtage relève le PT à 133 $ contre 108 $, le plus élevé parmi tous les analystes couvrant le titre

** Le nouveau PT représente une hausse de 19,3 % par rapport à la dernière clôture de 111,5 $

** La "supermajorité" des vents contraires liés aux tarifs cette année sera compensée l'année prochaine

** Les concurrents devront augmenter leurs prix de plus de 10 000 $ pour les importations de camions aux États-Unis, même s'ils sont en mesure d'atténuer les coûts liés aux tarifs, ce qui aidera PCAR à gagner des parts de marché - JPM

** 7 courtiers sur 21 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; le prix médian est de 110 $

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 8,6 % depuis le début de l'année

