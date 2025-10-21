PACCAR chute en raison d'un bénéfice trimestriel en baisse et d'un ralentissement des ventes de camions et de pièces détachées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du fabricant de camions PACCAR

PCAR.O chutent de près de 3 % à environ 94,4 $ dans les échanges de pré-marché

** La société affiche un bénéfice de 1,12 $/action au troisième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,16 $/action – données compilées par LSEG

** Le directeur général de PACCAR, Preston Feight, a déclaré: "Les nouveaux tarifs douaniers sur les camions (Section 232) qui devraient débuter en novembre devraient apporter de la clarté au marché dans les mois à venir"

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 6,67 milliards de dollars, contre 6,37 milliards de dollars attendus

** À la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 6,3 % depuis le début de l'année