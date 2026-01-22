P&G renverse la vapeur et progresse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 janvier -

** Les actions de Procter & Gamble PG.N , leader des biens de consommation, ont inversé les pertes subies en début de marché pour augmenter de 2,7 % à 149,97 $ dans les premiers échanges ** La société a dépassé les attentes de bénéfices ajustés , aidée par une forte demande pour les produits de soins capillaires et de beauté coûteux de P&G , malgré la faiblesse des dépenses des consommateurs américains

** Le bénéfice par action du deuxième trimestre s'élève à 1,88 $, contre des estimations de 1,86 $ (données compilées par LSEG )

** Cependant, la marge brute de base de l'entreprise diminue pour le cinquième trimestre consécutif, en partie à cause des tarifs douaniers et des investissements dans des emballages de tailles différentes pour attirer les ménages à faible revenu

** Les ventes du 2ème trimestreaugmentent d' environ 1% à 22,21 milliards de dollars, juste en dessous des estimations des analystes de 22,28 milliards de dollars

** Co réaffirme les coûts tarifaires d'environ 400 millions de dollars pour l'année fiscale 2026 annoncés en octobre, en baisse par rapport à une estimation de 1 milliard à 1,5 milliard de dollars signalée au début de l'année dernière

** PG réduit l'objectif de croissance annuelle du BPA net entre 1 % et 6 %, contre 3 % à 9 % précédemment

** En 2025, P&G a chuté d'environ 14 %