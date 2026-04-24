P&G prévoit une baisse de ses bénéfices d'un milliard de dollars pour l'exercice 2027 en raison de la hausse des prix du pétrole

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* Le bénéfice par action annuel devrait se situer dans la fourchette basse en raison de la hausse des coûts des intrants

* Les soins capillaires et la beauté tirent la croissance des volumes au troisième trimestre

* Le titre progresse de 4 % après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

(Révision complète du texte avec les commentaires des analystes aux paragraphes 11, 12 et 20) par Alexander Marrow et Juveria Tabassum

Le géant américain des biens de consommation Procter & Gamble PG.N a averti vendredi que ses bénéfices pour l'exercice 2027 subiraient une perte d'environ 1 milliard de dollars en raison de la flambée des prix du pétrole, rejoignant ainsi une multitude d'entreprises mondiales signalant d'importantes pressions sur les coûts liées à la guerre en Iran.

L'impact estimé sur les bénéfices du fabricant des marques Pampers et Tide figure parmi les plus élevés en dehors du secteur aérien, qui dépend fortement du pétrole pour son carburant.

Son rival européen Nestlé NESN.S a mis en garde contre une hausse des coûts due au blocus du détroit d'Ormuz, tandis que le fabricant de Nivea, Beiersdorf BEIG.DE , envisage

des hausses de prix plus tard dans l'année si les coûts des matières premières continuent d'augmenter.

« Beaucoup de nos matières premières sont dérivées du pétrole, donc avec un baril à environ 100 dollars, l'impact sur les coûts de production est significatif », a déclaré Andre Schulten, directeur financier de P&G , lors d'une conférence de presse.

« La dynamique géopolitique nous a confrontés à de nouveaux défis, mais nous continuerons à soutenir pleinement l’entreprise afin de maintenir la dynamique que nous sommes en train de créer. »

PRESSION SUR LES COÛTS DES MATIÈRES PREMIÈRES

La baisse des bénéfices de P&G pour l'exercice fiscal débutant en juillet tient compte de l'impact de la flambée du prix du pétrole, passé de 60 dollars le baril avant le conflit à environ 100 dollars aujourd'hui, sur les plastiques et le papier destinés à l'emballage, ainsi que sur les frais de transport, a indiqué la société.

La forte hausse des coûts du carburant pèse également sur les consommateurs américains à faibles revenus, déjà sous pression.

P&G, dont le coût total des marchandises vendues s'élevait à 40,85 milliards de dollars en 2025, a également signalé un impact de 150 millions de dollars lié aux coûts des matières premières pour le quatrième trimestre, en raison de l'inflation des coûts liée aux matières premières, de l'exposition aux matières premières et des perturbations logistiques causées par le conflit au Moyen-Orient.

La société s'attend à ce que le bénéfice par action de l'exercice 2026 se situe dans la partie basse de sa fourchette cible, comprise entre une stagnation et une hausse de 4 %.

« Les investisseurs sont très conscients des pressions sur les coûts des matières premières auxquelles sont confrontées des entreprises comme P&G. Le pétrole est omniprésent et les prix élevés du pétrole se répercutent sur tout », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

« Le directeur financier est réaliste face à ces problèmes et les investisseurs semblent satisfaits de la manière dont l'entreprise gère la situation. »

L'action P&G, qui a dépassé les estimations du troisième trimestre, a progressé d'environ 3 % dans les échanges avant l'ouverture.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES PRODUITS PORTENT LEURS FRUITS

Les volumesont augmenté dans trois des cinq segments déclarés par P&G au troisième trimestre, grâce au lancement de nouveaux produits tels que le shampooing Pantene et la crème pour la peau Olay à des prix plus élevés en Amérique du Nord et en Europe.

Les consommateurs plus aisés ont dépensé pour des articles de luxe, tandis que les ménages à faibles revenus se sont tournés vers des produits moins chers pour faire face à la hausse du coût de la vie.

« Nous augmentons nos investissements pour accélérer la dynamique auprès des consommateurs malgré un environnement géopolitique et économique difficile », a déclaré Shailesh Jejurikar, qui a pris la tête de P&G en tant que directeur général au début de l'année.

Cependant, la marge brute de P&G, hors effets de change, a reculé de 100 points de base, enregistrant une baisse pour le sixième trimestre consécutif, en partie à cause des droits de douane et de ses investissements continus dans l'innovation produit.

« Le plus inquiétant, c'est qu'une grande partie de cette croissance du chiffre d'affaires provient des hausses de prix sur ces marques populaires... ils ne peuvent pas continuer à augmenter les prix à ce rythme indéfiniment », a déclaré Brian Mulberry, directeur de la stratégie marketing chez Zacks Investment Management.

Le chiffre d'affaires trimestriel de P&G a augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 21,24 milliards de dollars, dépassant les estimations de 20,50 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 1,59 dollar a dépassé les attentes de trois cents, selon les données compilées par LSEG.

REMBOURSEMENT DES DROITS DE DOUANE

P&G a maintenu ses prévisions d'un impact de près de 400 millions de dollars surses bénéfices de l'exercice 2026 en raison des droits de douane. Environ la moitié dece montant provenait des droits de douane imposés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, qui ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis en février.

La société prévoit de suivre la procédure de demande de remboursement, qui a été lancée en début de semaine ,a déclaré son porte-parole à Reuters, ajoutant qu'il n'y avait aucune certitude quant à la date à laquelle les remboursements seraient effectués.