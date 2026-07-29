P&G prévoit un ralentissement de la croissance annuelle de son chiffre d'affaires en raison de la hausse des coûts

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* Le chiffre d'affaires net s'élève à 21,20 milliards de dollars, mais reste en deçà des prévisions

* La marge d'exploitation de base recule pour le troisième trimestre consécutif

* Les volumes du quatrième trimestre restent stables, avec des baisses dans trois des cinq segments

* P&G estime à 1 milliard de dollars l'impact de ces coûts sur ses bénéfices pour l'exercice 2027

(Mise à jour des cours à l'ouverture du marché au paragraphe 5, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Juveria Tabassum et Alexander Marrow

PG.N , de Procter & Gamble, a annoncé mercredi qu’il prévoyait un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, après que les ventes trimestrielles se sont révélées inférieures aux estimations et que les marges ont chuté dans un « environnement géopolitique et économique très difficile ».

Une inflation tenace et la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’essence ont contraint les consommateurs à faibles revenus à réduire leurs dépenses, mais les entreprises de biens de consommation, principalement aux États-Unis, sont également confrontées au défi de proposer des produits à des niveaux de prix variés, alors que le fossé entre les consommateurs à revenus élevés et ceux à faibles revenus se creuse.

Le bénéfice par action (BPA) de base de P&G a reculé de 3 % à 1,43 dollar au cours de la période d’avril à juin par rapport à l’année précédente, mais a légèrement dépassé les estimations de 1,41 dollar, alors que la hausse des coûts des matières premières et l’augmentation des dépenses marketing ont pesé sur les marges d’exploitation pour le troisième trimestre consécutif.

Les résultats du quatrième trimestre, au cours duquel le chiffre d’affaires net de 21,20 milliards de dollars n’a pas atteint les estimations, ont été affectés par la dynamique commerciale aux États-Unis et la flambée des coûts des intrants, a déclaré André Schulten, directeur financier de P&G, lors d’une conférence de presse.

L'action de cette société composante du Dow Jones a reculé de 5,6 % et a sous-performé l'indice des biens de consommation de base au cours des trois dernières années.

Les résultats de P&G contrastent avec ceux de son concurrent Unilever ULVR.L , qui a enregistré son meilleur trimestre en termes de volumes depuis plus d’une décennie, grâce à sa réorientation vers les produits de beauté et de bien-être.

Le fabricant de Tide prévoit une croissance de son chiffre d’affaires net total pour l’exercice 2027 comprise entre 1 % et 3 %, contre une croissance de 3,3 % en 2026. Selon les données compilées par LSEG, cette prévision, prise en moyenne, est légèrement inférieure à l’estimation moyenne des analystes, qui tablent sur une croissance de 2,7 %.

« Nous sommes restés prudents vis-à-vis de P&G, en nous basant sur un horizon de 12 à 18 mois à compter de décembre 2025 pour que la croissance du chiffre d’affaires dépasse à nouveau celle du secteur. Même dans ce contexte, les résultats du quatrième trimestre ont été décevants », a déclaré Lauren Lieberman, analyste chez Barclays.

LES PRIX DU PÉTROLE JETTENT UNE OMBRE

La société a maintenu ses prévisions d’un impact d’environ 1 milliard de dollars sur ses bénéfices pour l’exercice 2027, en raison de la hausse des coûts liée à la guerre menée par les États-Unis en Iran, notamment en matière de matières premières, d’énergie et de transport.

Ses prévisions annuelles tablent sur la poursuite de la guerre en Iran et le maintien des prix du pétrole à un niveau élevé, a précisé la société.

« À notre avis, l’incertitude qui pèse sur la fourchette de nos prévisions résulte entièrement de la situation au Moyen-Orient, du prix du pétrole et de la vigueur sous-jacente de la consommation », a déclaré le directeur financier Schulten lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Des entreprises orientées vers le grand public, telles que PepsiCo PEP.O , ont signalé une hausse des coûts des intrants au cours du second semestre.

Ces pressions sur les coûts surviennent alors que l’entreprise intensifie ses dépenses en marketing et en innovation produit afin d’atteindre davantage de clients.

Elle a également baissé les prix de certains produits, tels que les couches à bandes adhésives, pour lesquels elle était confrontée à une forte concurrence sur les prix, ont indiqué des dirigeants.

P&G prévoit pour l’exercice 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 6,89 et 7,11 dollars, avec une valeur médiane légèrement inférieure aux estimations de 7,04 dollars

Ses volumes organiques globaux au quatrième trimestre sont restés stables, reculant dans trois de ses cinq segments publiés, notamment dans les soins de beauté et de santé.

Ses produits de soins capillaires et de soins personnels, plus onéreux, ont une nouvelle fois constitué un point fort, les volumes ayant progressé de 3 % dans la catégorie beauté, alors même que les prix sont restés globalement inchangés au quatrième trimestre.

Le secteur de la beauté et du bien-être a résisté à la faiblesse générale des dépenses, les consommateurs continuant à acheter des articles de soins personnels « de luxe », ce qui a permis aux entreprises d’augmenter les prix des nouveaux lancements, notamment pour les shampoings et les produits de soins de la peau.