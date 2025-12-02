P&G chute après que le directeur financier a signalé les conséquences de la fermeture du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du géant des biens de consommation courante Procter & Gamble PG.N chutent de 3,3 % à 142,51 $, leur niveau le plus bas depuis près de deux ans, dans les premiers échanges

** Le directeur financier Andre Schulten a déclaré lors de la conférence Morgan Stanley Global Consumer & Retail que la croissance du trimestre en cours dans toutes les catégories aux États-Unis a diminué de manière significative à la fois en volume et en valeur en octobre, car la fermeture du gouvernement a retardé les prestations du SNAP pour certains consommateurs

** Le contexte macro-économique aux États-Unis est "probablement le plus volatil que nous ayons connu depuis longtemps", a déclaré M. Schulten; il ajoute qu'il ne s'attend pas à ce que la croissance de la catégorie en novembre soit sensiblement différente

** M. Schulten s'attend à une croissance organique des ventes à un chiffre aux États-Unis, le plus grand marché de l'entreprise

** En octobre, P&G avait prévu une divergence dans les dépenses aux États-Unis.

** Depuis le début de l'année, les actions de la société ont baissé de 12 % à la dernière clôture