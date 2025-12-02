 Aller au contenu principal
P&G chute après que le directeur financier a signalé les conséquences de la fermeture du gouvernement américain
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du géant des biens de consommation courante Procter & Gamble PG.N chutent de 3,3 % à 142,51 $, leur niveau le plus bas depuis près de deux ans, dans les premiers échanges

** Le directeur financier Andre Schulten a déclaré lors de la conférence Morgan Stanley Global Consumer & Retail que la croissance du trimestre en cours dans toutes les catégories aux États-Unis a diminué de manière significative à la fois en volume et en valeur en octobre, car la fermeture du gouvernement a retardé les prestations du SNAP pour certains consommateurs

** Le contexte macro-économique aux États-Unis est "probablement le plus volatil que nous ayons connu depuis longtemps", a déclaré M. Schulten; il ajoute qu'il ne s'attend pas à ce que la croissance de la catégorie en novembre soit sensiblement différente

** M. Schulten s'attend à une croissance organique des ventes à un chiffre aux États-Unis, le plus grand marché de l'entreprise

** En octobre, P&G avait prévu une divergence dans les dépenses aux États-Unis.

** Depuis le début de l'année, les actions de la société ont baissé de 12 % à la dernière clôture

Valeurs associées

PROCTER&GAMBLE
143,830 USD NYSE -2,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

