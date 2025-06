P&G: 7000 suppressions d'emplois prévues sur deux ans information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 15:54









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé jeudi son intention de supprimer quelque 7000 postes, soit un peu plus de 6% de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'un plan de restructuration qui sera déployé au cours des deux prochaines années.



L'initiative pourrait également inclure des cessions de marques ciblées, ainsi que la sortie de certains marchés, a ajouté l'entreprise à l'occasion d'une conférence organisée par Deutsche Bank.



P&G indique que ce plan vise à simplifier la prise de décision opérationnelle et à accroître l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement.



Selon son dernier rapport annuel, le groupe comptait environ 108.000 employés.



Les suppressions de postes prévues, qui n'affecteront pas les activités de production, concerneront environ 15% des effectifs hors sites de fabrication.





