Oxurion signe une lettre d'intention pour l'acquisition projetée d'une CRO spécialisée en biométrie

Louvain, BELGIQUE – 18 mars 2025 – 18h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce la signature d’une lettre d’intention (LOI) en vue de l'acquisition projetée d'une participation majoritaire dans une Contract Research Organization (CRO), spécialisée dans la gestion des données cliniques et l'analyse biométrique. Cette acquisition projetée, s'inscrit dans la stratégie d'Oxurion visant à élargir son champ d'expertise en développant une offre intégrée à destination des acteurs pharmaceutique et biotech.



Une acquisition pour doter Oxurion d’une nouvelle expertise

La société cible, basée en France et active depuis plus de 15 ans, est reconnue pour son expertise en biométrie appliquée aux essais cliniques et dans la gestion avancée des données pour le secteur de la santé. Elle intervient sur l’ensemble du cycle de vie des données cliniques.



Structuration de la transaction



• Oxurion prévoit d'acquérir 70 % du capital de la société cible.



• La transaction valorise la société cible à 650 000 € sur une base 100 %.



La signature de la documentation définitive est prévue d'ici fin juin 2025 au plus tard.



Cette cible s’ajoute aux discussions en cours depuis juillet 2024 avec une CRO active dans les cellules souches. Oxurion est par ailleurs en discussion avancée avec plusieurs cibles françaises ayant démontré un intérêt pour son projet stratégique.



