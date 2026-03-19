Oxurion signe une lettre d’intention pour l’acquisition d’une CRO internationale

Louvain, BELGIQUE – 19 mars 2026 – 18h30 – Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce la signature d’une lettre d’intention (LOI) en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans une CRO internationale, opérant en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Oxurion visant à renforcer son modèle intégré dédié au développement clinique.



Une CRO internationale dotée d’une plateforme opérationnelle multi-pays. En 2025, son chiffre d’affaires s’est établi autour de 3M€, porté par l’exécution de plus de 300 projets depuis sa création.



Oxurion prévoit d'acquérir 75 % du capital de la société cible.

La transaction valorise la société cible à 3 712 500 € sur une base 100 %.

Le financement de la transaction se fera en partie en numéraire et en partie en action Oxurion. Le management d’Oxurion essaiera de maximiser l’utilisation d’instruments non dilutifs.



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