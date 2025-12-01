Oxurion sécurise un financement ferme de 30 millions d’euros dédié à des investissements dans les actifs numériques et crypto-actifs

Louvain, BELGIQUE – 1er décembre 2025 – 8h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce la signature d’un accord de souscription avec Atlas Capital Markets portant sur un financement en obligations convertibles d’un montant total de 30 millions d’euros, réparti en 12 tranches de 2,5 M€ chacune.

Ce financement vise à amorcer la stratégie d'investissement d’Oxurion dans les actifs numériques, notamment Bitcoin et Ethereum, conformément à la politique d’investissement long terme présentée en juillet dernier.



Modalités principales de l’accord

La structure de financement est conçue pour accompagner la mise en œuvre progressive de la stratégie crypto d’Oxurion. Les principales caractéristiques de l’accord de souscription signé avec Atlas Capital Markets sont les suivantes :

• Type d’instrument : Obligations convertibles en actions ordinaires d’Oxurion (ORA)

• Prix de souscription : Chacune des 12 tranches, d’un montant de 2,5 M€, est souscrite à 90 % de sa valeur nominale.

• Nombre d’obligations convertibles : Chaque tranche comprend 100 obligations d’une valeur nominale de 25 000 €, soit un total de 1 200 obligations pour l’ensemble du programme, représentant un montant global de 30 M€. Chaque obligation est enregistrée individuellement et bénéficie d’une maturité propre.

