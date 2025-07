Oxurion sécurise le financement de l’acquisition d’Axiodis CRO et projette un closing de l’opération au 1er août 2025

Louvain, BELGIQUE – 17 juillet 2025 – 8h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce la sécurisation du financement de l’acquisition de 72 % du capital d’Axiodis CRO, à l’issue d’un processus rigoureux de due diligence et après la levée de l’ensemble des conditions suspensives. Oxurion sécurise le financement auprès d'Atlas Special Opportunities. Le closing de l’opération est prévu au 1er août 2025. La table de dilution correspondante est présente sur le site internet d’Oxurion, https://oxurion.com/wp-content/uploads/2025/07/ANNEX-Dilution-Table-_-Oxurion.pdf



Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique d’Oxurion visant à bâtir une plateforme intégrée autour de la donnée clinique, en soutien aux phases critiques du développement thérapeutique. En s’appuyant sur les compétences humaines et techniques d’Axiodis, Oxurion concrétise une étape déterminante de son évolution en partenaire stratégique des acteurs de la recherche clinique.



Oxurion a d’ores et déjà identifié d’autres cibles complémentaires à Axiodis CRO en France et en Europe pour accélérer la structuration d’un pôle européen de référence dédié à la donnée clinique.



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué ci-joint :