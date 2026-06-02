 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oxurion se positionne sur le marché des thérapies GLP-1
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 18:15

Le groupe biopharmaceutique mise sur la croissance des médicaments contre le diabète et l'obésité ainsi que des traitements peptidiques pour développer son activité de services de recherche clinique.

Oxurion annonce le lancement, via sa filiale Axiodis, d'une offre de services dédiée aux thérapies GLP-1aux traitements peptidiques et aux programmes de biosimilaires. Ces médicaments, utilisés notamment dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité, constituent l'un des segments les plus dynamiques du secteur pharmaceutique.

Le groupe met en avant la forte croissance du marché, alors que le développement de biosimilaires et de nouvelles thérapies peptidiques s'accélère avec l'expiration progressive de certains brevets clés.

Après avoir acquis Axiodis en 2025, Oxurion poursuit également un projet d'acquisition dans le secteur des organisations de recherche sous contrat (CRO) afin d'élargir ses capacités en opérations cliniques et en monitoring.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à bâtir une plateforme spécialisée de recherche clinique sur des segments thérapeutiques à forte croissance.

Le titre a reculé de quelque 52% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

OXURION
0,0034 EUR Euronext Bruxelles -5,56%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
Pétrole Brent
96,16 +0,96%
HAFFNER ENERGY
0,299 -8,56%
STMICROELECTRONICS
68,28 +15,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank