Oxurion obtient une offre de financement revue à la hausse à 30 M€ pour lancer la diversification de sa trésorerie en actifs numériques

Louvain, Belgique, 4 août 2025, 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce avoir reçu une offre indicative de financement renforcée de la part d’Atlas Special Opportunities, portant sur un montant total de 30 millions d’euros.



Cette proposition prévoit un financement structuré en 10 tranches successives de 3 M€ chacune, sous forme d’obligations convertibles, et repose sur les mêmes modalités que celles annoncées dans le communiqué du 22 juillet 2025.

Ce financement a pour objectif de permettre à Oxurion d’investir dans les actifs numériques à savoir Bitcoin et Ethereum, conformément à la stratégie de diversification de sa trésorerie déjà présentée.

La société reste confiante dans le closing de cet accord d’ici la fin du mois d’août 2025.



Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est un groupe biopharmaceutique en transition, qui combine innovation thérapeutique et technologies appliquées à la recherche clinique. À travers son pôle technologique en pleine expansion, Oxurion développe une expertise intégrée autour de la donnée clinique, avec pour ambition d’accélérer, sécuriser et transformer les processus de développement de nouveaux traitements. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com.



