Oxurion met fin aux discussions relatives à une transaction ciblée en préclinique annoncée précédemment et poursuit l’intégration d’un acteur clinique stratégique

Louvain, BELGIQUE – 3 novembre 2025 – 18h00 – Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR) annonce la fin des discussions relatives à l’acquisition projetée d’une société spécialisée dans les services précliniques en microbiologie (voir communiqué de presse du 19 juin 2025 - lien). A la suite d'une phase d’analyse approfondie, la société a considéré que les conditions nécessaires à la finalisation de la transaction n’ont pas été réunies.



Cette décision s’inscrit dans la volonté d’Oxurion de maintenir une discipline stratégique et financière rigoureuse dans l’exécution de son plan de croissance. Le Groupe reste pleinement engagé dans sa stratégie de consolidation ciblée, centrée sur les services à forte valeur ajoutée dans le développement clinique.



Poursuite de l’intégration clinique

En parallèle, Oxurion confirme la poursuite de la transaction avec une société spécialisée dans les opérations cliniques et les affaires réglementaires (voir communiqué de presse du 13 octobre 2025 - lien). Actuellement en phase de due diligence, cette opération vise à renforcer les capacités du Groupe dans la gestion intégrée des essais cliniques, en synergie avec les expertises déjà acquises.



Une stratégie inchangée, un cap maintenu

Oxurion réaffirme son ambition de construire un groupe intégré de sous-traitants pharmaceutiques européens.



Retrouvez l'intégralité du communiqué sur www.oxurion.com