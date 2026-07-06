Oxurion franchit une nouvelle étape dans le développement de sa plateforme Exagis avec le lancement commercial de son module eTMF

Louvain, BELGIQUE – 6 juillet 2026 – 18h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce aujourd'hui le lancement commercial du module eTMF (electronic Trial Master File) d’Exagis, marquant une nouvelle étape clé dans l’exécution de sa stratégie visant à construire une plateforme logicielle eClinical modulaire et complète.



Un composant essentiel de la recherche clinique moderne

Un electronic Trial Master File (eTMF) est un référentiel numérique sécurisé regroupant l’ensemble de la documentation essentielle d’un essai clinique. Il contribue à garantir la conformité réglementaire, la préparation aux inspections et la collaboration entre les différentes parties prenantes tout au long du cycle de vie de l’étude.

Ce nouveau module eTMF étend davantage la plateforme vers un environnement eClinical conçu pour simplifier les opérations des essais cliniques, améliorer l’efficacité opérationnelle et renforcer la supervision réglementaire.



Développé par des professionnels des opérations cliniques

Conçue au sein de la filiale Axiodis CRO d’Oxurion, la plateforme Exagis s’appuie sur plusieurs années d’expérience opérationnelle dans la conduite d’essais cliniques.



Poursuite de la feuille de route stratégique

Le lancement commercial du module eTMF constitue une nouvelle étape dans la stratégie logicielle de long terme d’Oxurion visant à construire progressivement une plateforme eClinical complète.



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur www.oxurion.com