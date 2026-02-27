Oxurion confirme la poursuite des discussions sur son projet d’acquisition d’une CRO française

Louvain, Belgique, 27 février 2026, 18h00 – Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), société biopharmaceutique basée à Louvain, annonce la prolongation des négociations relatives à l’acquisition projetée d’une participation majoritaire dans une CRO française, telle qu’annoncée le 13 octobre 2025.
Cette prolongation vise à poursuivre les travaux de due diligence. Les analyses en cours doivent permettre de confirmer la solidité du business plan de la cible.
Oxurion se donne 3 mois supplémentaires pour finaliser ces travaux et informera le marché de toute évolution.
Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur le site www.oxurion.com.
